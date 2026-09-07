В Приморье задержали подростка по подозрению в убийстве отца

В Уссурийске Приморского края задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в убийстве 37-летнего отца. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

Тело мужчины обнаружили 7 сентября в доме в переулке Пестеля. В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили возможную причастность к преступлению его несовершеннолетнего сына.

Подростка задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По предварительной версии следствия, причиной произошедшего могли стать личные неприязненные отношения между родственниками.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по уголовному делу.

Ранее в Таганроге бывший сотрудник полиции убил тёщу, тестя и бабушку своей супруги. По предварительным данным, причиной расправы стали бракоразводный процесс и споры вокруг совместно нажитого имущества. 44-летний мужчина напал на родственников с ножом и огнестрельным оружием. Тестя он зарезал, а двух женщин застрелил из карабина «Сайга». Позже его задержали и арестовали.