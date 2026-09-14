Пьяная ссора у кафе закончилась убийством 23-летнего парня в Арзамасе

В Арзамасе 23-летний мужчина погиб после ссоры со знакомым возле кафе. По предварительным данным, конфликт произошёл после совместного застолья, сообщает Ni Mash.

23-летний Данил вместе с 37-летним знакомым выпивал в кафе «Каприз» на улице Пландина. Позже мужчины вышли на улицу, где между ними началась перепалка.

Во время конфликта 37-летний мужчина достал нож и несколько раз ударил им знакомого, после чего скрылся. Полученные ранения оказались смертельными — спасти 23-летнего пострадавшего не удалось.

Предполагаемого нападавшего задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Тюмени задержали 64-летнего мужчину без определённого места жительства, которого подозревают в убийстве двух человек. Тела мужчины и женщины с колото-резаными ранениями нашли 5 сентября в квартире на улице Судостроителей.