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Опубликовано 14 сентября, 12:35

Пьяная ссора у кафе закончилась убийством 23-летнего парня в Арзамасе

В Арзамасе задержали мужчину после смертельной поножовщины у кафе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Арзамасе 23-летний мужчина погиб после ссоры со знакомым возле кафе. По предварительным данным, конфликт произошёл после совместного застолья, сообщает Ni Mash.

23-летний Данил вместе с 37-летним знакомым выпивал в кафе «Каприз» на улице Пландина. Позже мужчины вышли на улицу, где между ними началась перепалка.

Во время конфликта 37-летний мужчина достал нож и несколько раз ударил им знакомого, после чего скрылся. Полученные ранения оказались смертельными — спасти 23-летнего пострадавшего не удалось.

Предполагаемого нападавшего задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Наталья Демьянова
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