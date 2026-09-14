Пьяный россиянин задушил супругу лифчиком после ссоры на даче

В Бердске Новосибирской области 55-летний мужчина задушил супругу её же бюстгальтером во время семейной ссоры. Подозреваемого задержали, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, супруги вместе выпивали на территории СНТ «Ветеран». В какой-то момент между ними начался конфликт. Во время ссоры мужчина схватил бюстгальтер супруги и задушил её. Женщина скончалась.

По данным SHOT, погибшая несколько лет проработала на рыбозаводе, а виновник преступления — на предприятии по переработке газа.

Подозреваемый в убийстве супруги. Фото © Telegram / SHOT

Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Расследованием занимается следственный отдел по Бердску СУ СК России по Новосибирской области. Ход и результаты уголовного дела взяла на контроль городская прокуратура.

Ранее Life.ru писал, что ревнивый пермяк годами измывался над сожительницей. Один из эпизодов произошёл во время совместной поездки в Египет. По версии обвинения, мужчина пытался задушить потерпевшую и нанёс ей множественные удары.