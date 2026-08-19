Откусывал ногти и избивал беременную: Ревнивый пермяк годами измывался над сожительницей

В Краснокамске Пермского края 34-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в многолетнем истязании сожительницы из ревности. По данным следствия, он избивал женщину, угрожал ей убийством, контролировал передвижения и ограничивал общение с близкими. Информацию публикует пресс-служба судебной инстанции.

Один из эпизодов произошёл во время совместной поездки в Египет. По версии обвинения, мужчина пытался задушить потерпевшую и нанёс ей множественные удары. В другой раз ему не понравился её маникюр, после чего он откусил женщине несколько ногтей.

Насилие, по материалам дела, продолжалось и во время беременности. После рождения общей дочери обвиняемый с силой бросил бутылочку с детской смесью в переносицу женщины, когда та держала ребёнка на руках. Кроме того, мужчине вменяют финансовое давление на сожительницу. Следствие считает, что он оформил на неё кредиты примерно на миллион рублей, заставил продать автомобиль, забрал полученные деньги и вынудил уволиться с хорошей работы, после чего запер дома.

Уйти вместе с маленькой дочерью женщине удалось лишь в конце лета 2025 года. После этого она обратилась в полицию и рассказала о происходившем родственникам. Сам обвиняемый вину не признаёт. Дело по статье об истязании лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, Краснокамский городской суд начнёт рассматривать 31 августа.

Ранее сообщалось, что в Кургане расследуют гибель годовалой девочки, которую до смерти избил собственный отец. Трагедия произошла 3 августа: пьяный мужчина набросился на ребёнка, а мать не смогла его остановить.