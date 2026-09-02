СК завёл дело на подростка, который задушил подругу проводом в Чебоксарах

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело после гибели 15-летней девочки. По версии следствия, её ровесник задушил знакомую во время ссоры.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Чувашии, инцидент произошёл вечером 1 сентября в квартире одного из домов на проспекте Тракторостроителей.

По данным следствия, между подростками возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, после чего юноша совершил нападение на девушку. В отношении 15-летнего подростка возбуждено дело по статье об убийстве. Его задержали, и, по информации следствия, он признал вину.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве сверстницы. По предварительным данным, школьницу задушили проводом от зарядного устройства.