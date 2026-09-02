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Опубликовано 2 сентября, 14:52

В Чебоксарах подросток задушил сверстницу проводом от зарядки 1 сентября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий.

В Чебоксарах задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве сверстницы. Тело девочки нашли 1 сентября в квартире. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По предварительным данным, школьницу задушили проводом от зарядного устройства. Подозреваемый — 15-летний учащийся, его задержали.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося. Подробности произошедшего пока не раскрываются.

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31 августа Life.ru сообщал, что в Ханты-Мансийске подростка арестовали за убийство 15-летнего сверстника. Суд отправил его под стражу. По данным СМИ, погибший отправился за учебниками, после чего перестал выходить на связь. Предварительно, задержанный находился в розыске по другому делу об убийстве.

Больше новостей о расследованиях тяжких преступлений — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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