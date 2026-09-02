В Чебоксарах подросток задушил сверстницу проводом от зарядки 1 сентября

В Чебоксарах задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве сверстницы. Тело девочки нашли 1 сентября в квартире. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По предварительным данным, школьницу задушили проводом от зарядного устройства. Подозреваемый — 15-летний учащийся, его задержали.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося. Подробности произошедшего пока не раскрываются.