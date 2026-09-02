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Опубликовано 2 сентября, 07:52

Подросток из Москвы вымогал обнажённые фото у 8-летней девочки

В Москве задержали 17-летнего подростка по делу о растлении девочки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kayasit Sonsupap

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kayasit Sonsupap

17-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в совершении преступления против 8-летней девочки. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

По данным издания, молодого человека доставили из его квартиры на Мичуринском проспекте. Следователи установили, что он вступил в переписку с ученицей начальной школы через интернет и добивался от неё отправки материалов интимного характера.

Как стало известно, девочка отправила фотографии, на которых была изображена в обнажённом виде по пояс и в нижнем белье.

По данному факту возбуждено уголовное дело о совершении сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют, были ли другие эпизоды общения подростка с несовершеннолетними в Сети.

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Ранее Life.ru рассказывал, как 30-летнего владельца кофейни в Москве приговорили к 15 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении двух 13-летних школьниц. Мужчина знакомился с девочками через Telegram, предлагал деньги за интимные материалы и назначал встречи.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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