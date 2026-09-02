Подросток из Москвы вымогал обнажённые фото у 8-летней девочки

17-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в совершении преступления против 8-летней девочки. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

По данным издания, молодого человека доставили из его квартиры на Мичуринском проспекте. Следователи установили, что он вступил в переписку с ученицей начальной школы через интернет и добивался от неё отправки материалов интимного характера.

Как стало известно, девочка отправила фотографии, на которых была изображена в обнажённом виде по пояс и в нижнем белье.

По данному факту возбуждено уголовное дело о совершении сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют, были ли другие эпизоды общения подростка с несовершеннолетними в Сети.

Ранее Life.ru рассказывал, как 30-летнего владельца кофейни в Москве приговорили к 15 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении двух 13-летних школьниц. Мужчина знакомился с девочками через Telegram, предлагал деньги за интимные материалы и назначал встречи.