Мужчина попытался сжечь сожительницу после ссоры в Нижегородской области

В Нижегородской области 40-летнего мужчину заключили под стражу по делу о покушении на убийство сожительницы. По версии следствия, во время ссоры он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Инцидент произошёл в квартире дома на проезде Трёх Коммунистов в городе Семёнове. Находившиеся там знакомые помогли пострадавшей и потушили огонь.

Женщину с обширными ожогами госпитализировали. Информация о её текущем состоянии не приводится.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого Life.ru писал, что ревнивый пермяк годами измывался над сожительницей. Один из эпизодов произошёл во время совместной поездки в Египет. По версии обвинения, мужчина пытался задушить потерпевшую и нанёс ей множественные удары.