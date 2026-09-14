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Регион
Опубликовано 14 сентября, 17:32

Мужчина попытался сжечь сожительницу после ссоры в Нижегородской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Нижегородской области 40-летнего мужчину заключили под стражу по делу о покушении на убийство сожительницы. По версии следствия, во время ссоры он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Инцидент произошёл в квартире дома на проезде Трёх Коммунистов в городе Семёнове. Находившиеся там знакомые помогли пострадавшей и потушили огонь.

Женщину с обширными ожогами госпитализировали. Информация о её текущем состоянии не приводится.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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До этого Life.ru писал, что ревнивый пермяк годами измывался над сожительницей. Один из эпизодов произошёл во время совместной поездки в Египет. По версии обвинения, мужчина пытался задушить потерпевшую и нанёс ей множественные удары.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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