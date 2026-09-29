Конфликт в магазине закончился двумя смертями: СК возбудил дело в Нальчике

Продавщицу магазина убили в Нальчике, предполагаемый нападавший также скончался после происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Мужчина пришёл в магазин 27 сентября. Между ним и продавщицей произошёл конфликт, после чего посетитель несколько раз ударил женщину ножом.

«По версии следствия, 27 сентября подозреваемый, войдя в помещение магазина в городе Нальчике, в ходе конфликта с продавщицей нанёс ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте происшествия», — сообщили в СУ СК России по Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, подозреваемый умер от сердечного приступа. Он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Ранее Life.ru рассказывал о другом уголовном деле в Нальчике, где местного жителя обвинили после смерти 17-летней девушки. Следствие тогда предъявило мужчине обвинения по статьям о сбыте наркотиков несовершеннолетней и склонении её к их употреблению.