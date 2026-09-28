Мужчина убил соседа по палате в Великом Новгороде по приказу «голосов в голове»

В Великом Новгороде 49-летнего пациента обвинили в убийстве 84-летнего соседа по больничной палате. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, ночью в начале сентября мужчина сначала распылил перцовый баллончик, а затем несколько раз ударил соседа ножом. Пострадавший впоследствии скончался.

В СК рассказали агентству, что обвиняемому показалось, будто он находится в квартире родителей, а не в больнице. По словам представителей ведомства, перед нападением он слышал «голоса в голове». Против мужчины возбудили дело об убийстве. Суд заключил его под стражу на два месяца.

Ранее на Ставрополье 66-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после смерти 91-летней матери во время закрытого массажа сердца. Трагедия произошла ещё в июле в одном из домов хутора Славяновского Предгорного округа. По версии следствия, женщина самостоятельно пыталась реанимировать мать и по неосторожности причинила ей множественные телесные повреждения. Пенсионерка скончалась на месте.