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Регион
Опубликовано 28 сентября, 15:23

Мужчина убил соседа по палате в Великом Новгороде по приказу «голосов в голове»

Обложка © Max / СК по Новгородской области

Обложка © Max / СК по Новгородской области

В Великом Новгороде 49-летнего пациента обвинили в убийстве 84-летнего соседа по больничной палате. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, ночью в начале сентября мужчина сначала распылил перцовый баллончик, а затем несколько раз ударил соседа ножом. Пострадавший впоследствии скончался.

В СК рассказали агентству, что обвиняемому показалось, будто он находится в квартире родителей, а не в больнице. По словам представителей ведомства, перед нападением он слышал «голоса в голове». Против мужчины возбудили дело об убийстве. Суд заключил его под стражу на два месяца.

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Татьяна Миссуми
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