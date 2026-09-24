Жительница Ставрополья случайно убила мать при массаже сердца

На Ставрополье 66-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после смерти 91-летней матери во время закрытого массажа сердца. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла ещё в июле в одном из домов хутора Славяновского Предгорного округа. По версии следствия, женщина самостоятельно пыталась реанимировать мать и по неосторожности причинила ей множественные телесные повреждения. Пенсионерка скончалась на месте.

«Фигурантка самостоятельно выполнила закрытый массаж сердца своей матери, по неосторожности причинив множественные телесные повреждения. От полученных травм 91-летняя потерпевшая скончалась на месте», — сообщили в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В СК отдельно предупредили об опасности неправильного выполнения закрытого массажа сердца и призвали при экстренной ситуации незамедлительно вызывать скорую помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что в американской Аризоне пятилетний Тео Сабо погиб, проведя более двух с половиной часов в закрытой машине. Пока ребёнок оставался в автомобиле, его родители принимали дома гостей после крещения другого ребёнка. Полиция считает, что трагедия произошла из-за несогласованности между взрослыми: каждый был уверен, что мальчика заберёт из машины кто-то другой.