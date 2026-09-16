Родители забыли 5-летнего сына в машине на 2,5 часа и развлекали дома гостей, мальчик умер

Пятилетний Тео Сабо погиб в американском городе Пеория, штат Аризона, проведя более двух с половиной часов в закрытом автомобиле. В это время его родители принимали дома гостей после крещения другого ребёнка, сообщает Mirror.

Трагедия произошла 13 сентября. Около часа дня семья вернулась из церкви, однако спавшего мальчика не забрали из машины. Когда отсутствие Тео заметили, ребёнок уже не подавал признаков жизни. Родственники начали сердечно-лёгочную реанимацию и вызвали спасателей, но мальчик скончался в больнице.

По версии полиции, трагедия произошла из-за несогласованности между взрослыми. Каждый из родителей считал, что ребёнка из автомобиля заберёт другой член семьи. Михаилу и Анке Сабо предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с ребёнком. Их адвокат настаивает, что произошедшее было трагической ошибкой, а не сознательным пренебрежением безопасностью сына.

Ранее в Калифорнии 39-летнего Девина Хьюза и его 32-летнюю подругу Кайлу Рейнольдс приговорили к 25 годам тюрьмы каждого за издевательства над семилетней племянницей мужчины. В марте пара признала вину по 15 пунктам, включая пытки и жестокое обращение с ребёнком.