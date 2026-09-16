Дядя сажал 7-летнюю племянницу на цепь и заставлял слизывать мочу с пола

В Калифорнии 39-летнего Девина Хьюза и его 32-летнюю подругу Кайлу Рейнольдс приговорили к 25 годам тюрьмы каждого за издевательства над семилетней племянницей мужчины. В марте пара признала вину по 15 пунктам, включая пытки и жестокое обращение с ребёнком, сообщила прокуратура округа Сан-Диего.

Девочка находилась на попечении родного дяди и его возлюбленной. В июле 2025 года она сумела сбежать из их дома в населённом пункте Булевард и попросила соседа разрешить ей остаться у него. Мужчина заметил на теле ребёнка многочисленные травмы и вызвал полицию.

Прибывшие помощники шерифа обнаружили, что девочка была сильно истощена. Она рассказала, что родственники морили её голодом, приковывали к беговой дорожке, причиняли ожоги и принуждали принимать наркотики. Во время обыска следователи нашли пластиковые стяжки, тросовые замки и электронные сигареты, подтверждавшие часть показаний ребёнка. В доме также находились ещё трое детей пары.

Малышка также рассказала, что часто от страха ходила под себя, за это мужчина заставлял вытирать мочу языком прямо с пола. Кроме того, девочку заставляли пить воду из унитаза в качестве наказания.

Пострадавшую доставили в детскую больницу, где за время лечения она набрала около 2,3 килограмма. Сейчас девочка живёт у другого родственника, а её состояние заметно улучшилось. Прокурор округа Сан-Диего Саммер Стефан назвала причинённые ребёнку страдания чудовищными. По её словам, спасти девочку и вернуть ей безопасность помогли сотрудники полиции, следователи и врачи.

Ранее родители воспитанников детского сада № 46 в Сочи обвинили воспитательницу в жестоком обращении с детьми. По словам матерей, сотрудница могла силой кормить малышей, таскать их за уши и волосы, а также бить о кровать.