Заставляла есть с пола и грозила отрезать язык: Мамы обвинили воспитательницу из Сочи в пытках детей

Родители воспитанников детского сада № 46 в Сочи обвинили воспитательницу в жестоком обращении с детьми. По словам матерей, сотрудница могла силой кормить малышей, таскать их за уши и волосы, а также бить о кровать, передаёт Kub Mash.

Родители обвинили воспитательницу сочинского сада №46 в издевательствах над их детьми. Видео © Telegram / Kub Mash

Как утверждают родители, в некоторых случаях воспитательница заставляла детей есть с пола и запирала их в туалете. Также, по их словам, малышей могли лишать воды. Некоторые мамы также рассказали, что воспитательница грозила отрезать языки детям.

Матери обращались с жалобами к заведующей детским садом, однако, как они заявляют, разрешить конфликт руководству не удалось.

Журналисты Kub Mash связались с воспитательницей Вероникой, которую родители обвиняют в издевательствах. Женщина отрицает претензии и утверждает, что конфликтов с родителями у неё не было.

Обстоятельства произошедшего проверяют Следственный комитет и прокуратура. По итогам проверок будет установлено, имели ли место нарушения и кто может быть к ним причастен.

Ранее в Сочи задержали воспитательницу и учителя-дефектолога по обвинению в истязании малолетних, сообщили в региональном управлении СК. По версии следствия, сотрудницы детсада систематически дёргали детей за волосы, кричали на них и унижали; следствие намерено добиваться их заключения под стражу.