Крики и побои вместо заботы: Воспитателей детсада в Сочи задержали за издевательства над малышами

В Сочи задержали воспитательницу и учителя-дефектолога по уголовному делу об истязании малолетних. Следствие намерено добиваться их заключения под стражу. Об этом сообщали в пресс-службе СК по региону.

В Сочи задержали двух сотрудниц детсада за истязание детей. Видео © Telegram/ СУ СКР по Краснодарскому краю

Фигуранткам 54 и 39 лет. Обеим предъявили обвинение в жестоком обращении с воспитанниками, кроме того, их подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

«В настоящее время следователем задержаны 54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог. Им предъявлено обвинение в истязании малолетних. Кроме того, они подозреваются в неисполнении обязанностей по их воспитанию», — сообщили в региональном управлении СК.

По версии правоохранителей, сотрудницы систематически дёргали малышей за волосы, кричали на них и унижали. Расследование началось после сообщений в местных СМИ о применении физического насилия в одном из дошкольных учреждений курорта. Дело возбуждено по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Накануне Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела после жалоб родителей на один из детсадов Сочи. Для установления числа эпизодов следователи изъяли записи с камер наблюдения, а одна из матерей рассказала, что её сын едва не лишился пальца после инцидента с дверью.