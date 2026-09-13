Из-под палки не работает: Психолог предостерегла родителей от опасного давления на детей

Родителям не стоит заставлять детей продолжать творческие занятия, если те временно потеряли к ним интерес. Принуждение и наказания способны окончательно отбить желание заниматься любимым делом, заявила в эфире радио Sputnik основатель музыкального театра Елена Пинджоян.

По её словам, периодическое охлаждение к хобби — вполне естественная часть взросления. В такой ситуации ребёнку лучше позволить сделать перерыв, не превращая занятия в обязанность.

«Нужно дать ребёнку какое-то время не заниматься. Может быть, недлительное, неделю, две, месяц, может, кому-то надо. Если ребенок всю свою жизнь занимался, например, тем же фортепиано, он всё равно подойдет в какой-то момент к инструменту. Если у него получалось, если он занимался и получал от этого удовольствие, а не с ремнём на стуле под гневные крики мамы», — отметила Пинджоян.

Специалист считает, что после паузы ребёнок может самостоятельно вернуться к привычному занятию, если оно действительно приносило ему удовольствие. Давление со стороны взрослых, напротив, способно связать творчество с неприятными эмоциями.

В итоге попытки добиться результата наказаниями могут привести к обратному эффекту: ребёнок утратит не только желание посещать занятия, но и сам интерес к творчеству.

Ранее Life.ru рассказывал об ошибках родителей, которые перегружают детей кружками и секциями. Среди них специалисты называли попытку записать ребёнка сразу на множество дополнительных занятий, из-за чего школьник может оказаться в постоянной суете и не успевать отдыхать.