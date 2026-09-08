«Тюрьма на колёсах»: Семейную пару требуют казнить за изнасилования четырёх детей

В американской Флориде прокуратура намерена добиваться смертной казни для двух взрослых, которых обвиняют в многолетнем издевательстве над четырьмя детьми. По данным следствия, несовершеннолетние более шести лет фактически жили взаперти в кабине грузовика. Об этом пишет New York Post.

Обвиняемые — 51-летняя Кейша Моник Эппс и её 37-летний жених Тамра Маршон Стюарт. Эппс работала дальнобойщицей и регулярно ездила между Майами и Атлантой. Вместе с парой в кабине находились две девочки и два мальчика, которым сейчас от пяти до девяти лет.

По версии следствия, дети большую часть времени не могли покидать грузовик. Им не давали нормально пользоваться туалетом и душем, гулять и получать медицинскую помощь. Около пяти лет они не посещали школу. Следователь также отметил, что из-за длительного пребывания в тесном пространстве дети начали ходить неестественной походкой.

Все четверо спали на одной небольшой полке, где им приходилось лежать, свернувшись рядом друг с другом. Двое детей получили ожоги, которые не лечили и которые оставили заметные шрамы. У одного ребёнка медики выявили инфекцию, передающуюся половым путём.

Следствие также обвиняет Стюарта в сексуальном насилии над девочками. Когда мальчики стали свидетелями происходящего и попытались ему противостоять, мужчина, как утверждается, бил их по голове. Власти заявляют, что Эппс знала о происходящем, но не защитила детей и продолжала оставлять их со Стюартом.

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер назвал произошедшее одним из самых страшных дел, с которыми сталкивалась его команда. По его словам, дети оказались в «тюрьме на колёсах», а обвинение намерено добиваться для фигурантов высшей меры наказания. Закон Флориды позволяет требовать смертной казни для взрослых, признанных виновными в сексуальном насилии над детьми младше 12 лет.

Эппс и Стюарт были арестованы 6 августа и находятся под стражей в округе Дювал. Им предъявлен ряд обвинений, в том числе в сексуальном насилии, развратных действиях в отношении детей и пренебрежении их нуждами.