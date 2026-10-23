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Опубликовано 23 октября, 15:32

В Германии арестовали украинца по подозрению в сборе военных данных для РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber

Следственный судья Федерального верховного суда Германии 23 октября заключил под стражу гражданина Украины, который в материалах дела проходит как Вадим Я. Его подозревают в сборе военной информации в интересах российской стороны, сообщила Федеральная прокуратура ФРГ.

Мужчину задержали накануне в районе Одер-Шпрее федеральной земли Бранденбург. Операцию провели сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции. По версии следствия, подозреваемый собирал в Германии сведения военного значения, касающиеся восточного фланга НАТО. Прокуратура связывает его деятельность с российской спецслужбой.

Часть информации, как уточняет ведомство, находилась в открытом доступе. Для получения других данных Вадим Я. целенаправленно искал контакты среди людей, работающих в европейской оборонной сфере.

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Ранее Life.ru уже рассказывал о его задержании. Подозреваемого поймали 22 октября сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии. По информации Bild, установить его предполагаемую причастность к разведывательной деятельности помогли сведения немецкой контрразведки.

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Татьяна Миссуми
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