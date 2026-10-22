В ФРГ внезапно опознали в украинце «русского шпиона» с важным заданием

В Германии задержали гражданина Украины Вадима Ю. по подозрению якобы в сотрудничестве с российской разведкой. По версии Федеральной прокуратуры ФРГ, мужчина собирал сведения об оборонных предприятиях и военных объектах, связанных с обеспечением безопасности восточного фланга НАТО.

Как сообщает немецкое надзорное ведомство, подозреваемый мог поддерживать контакты с предполагаемым представителем российской спецслужбы через посредника как минимум с июля 2025 года. Следователи считают, что его интересовала информация, имеющая важное военное значение.

«Это включало, например, информацию о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о персонале и военных объектах на территориях, обеспечивающих безопасность восточного фланга НАТО», — говорится в сообщении Федеральной прокуратуры Германии.

По утверждению следствия, гражданин Украины не ограничивался изучением общедоступных материалов. Для получения закрытых сведений он якобы пытался вербовать сотрудников европейских оборонных компаний. Как пишет Der Spiegel, в круг его интересов также входила бригада бундесвера, размещённая в Литве.

Подозреваемого задержали 22 октября сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии. По информации Bild, установить его предполагаемую причастность к разведывательной деятельности помогли сведения немецкой контрразведки. На 23 октября запланировано судебное заседание, на котором должны рассмотреть вопрос о дальнейшем содержании мужчины под стражей.