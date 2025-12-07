Польша обратилась в Интерпол для розыска украинских подрывников железной дороги

Польская полиция обратилась к Интерполу с просьбой объявить международный розыск двух граждан Украины, которых Варшава считает виновными в недавней диверсии на железной дороге. Информацию об этом распространила радиостанция RMF FM.

Речь идёт о двух украинцах, которые имеют непосредственное отношения к диверсиям на польских железнодорожных путях.

«Бюро международного сотрудничества Главного управления полиции направило подготовленное прокуратурой заявление в штаб-квартиру Интерпола в Лионе о розыске и задержании Евгения Иванова и Александра Кононова — непосредственных виновников терактов на железнодорожных путях в Польше», — отмечает RMF FM.