7 декабря, 13:34

Польша обратилась в Интерпол для розыска украинских подрывников железной дороги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Польская полиция обратилась к Интерполу с просьбой объявить международный розыск двух граждан Украины, которых Варшава считает виновными в недавней диверсии на железной дороге. Информацию об этом распространила радиостанция RMF FM.

Речь идёт о двух украинцах, которые имеют непосредственное отношения к диверсиям на польских железнодорожных путях.

«Бюро международного сотрудничества Главного управления полиции направило подготовленное прокуратурой заявление в штаб-квартиру Интерпола в Лионе о розыске и задержании Евгения Иванова и Александра Кононова — непосредственных виновников терактов на железнодорожных путях в Польше», — отмечает RMF FM.

Напомним, что Польша даже угрожает посадить на пожизненное преступников, которые устроили диверсии на железнодорожных путях. Следователи считают, что они сбежали через границу с Белоруссией, поэтому Варшава требует от Минска выдать ей диверсантов.

Владимир Озеров
