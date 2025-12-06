Путин в Индии
6 декабря, 15:50

Немецкие истребители заступили на дежурство на востоке Польши

Пять германских истребителей Eurofighter Typhoon начали боевое дежурство на авиабазе в Мальборке в Польше в рамках миссии НАТО по защите восточного фланга альянса. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

По его данным, самолёты размещены примерно в 80 километрах от границы с Калининградской областью России. Вместе с авиатехникой в Польшу направлены 150 военных специалистов. Миссия продлится как минимум до марта 2026 года, она направлена на усиление воздушной безопасности региона.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США одобрил продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC вместе со всем необходимым оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Берлин планирует закупить 173 ракеты SM-6 Block I и до 577 ракет SM-2 Block IIIC.

