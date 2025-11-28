В Германии насчитали 850 полётов подозрительных дронов с начала года

В ФРГ с января по середину октября текущего года было зарегистрировано приблизительно 850 случаев несанкционированных полётов беспилотников над стратегически важными объектами. Как сообщает издание Spiegel со ссылкой на информацию федерального ведомства уголовной полиции (BKA), количество подобных инцидентов продолжает увеличиваться практически каждый день.

«Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) насчитало с начала года по середину октября около 850 пролётов (БПЛА) над военными объектами, предприятиями оборонной промышленности и так называемой критической инфраструктурой — такими как энергоснабжающие компании или водоканалы», — говорится в публикации.

В издании отмечают, что неопознанные дроны фиксируются над этими объектами с «тревожной регулярностью». В качестве примера приводится инцидент 13 октября, когда четыре беспилотника были замечены над базой бундесвера в городе Гнойен (земля Мекленбург-Передняя Померания). В момент инцидента на территории базы проходили обучение украинские военнослужащие под руководством немецких специалистов по противовоздушной обороне. Сейчас проводится расследование, немецкие правоохранители пытаются установить, кто снимал военные объекты.

Ранее Life.ru писал, что над пороховым заводом компании Eurenco в коммуне Бержерак на юго-западе Франции зафиксированы повторные пролёты неопознанного беспилотного летательного аппарата. По словам прокурора коммуны Анн-Сесиль Дюмонтей, по факту случившегося начато полицейское расследование.