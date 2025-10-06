Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 октября, 09:49

Кремль парировал огульные обвинения о «русских‎» дронах над Европой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В Кремле отвергли обвинения, звучащие в странах Евросоюза, о возможной причастности России к недавним инцидентам с беспилотниками в Европе. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные утверждения лишены оснований и носят огульный характер.

«В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всём винить Россию. Делают они это всегда безосновательно, огульно. Так к этим обвинениям мы и относимся», — отметил представитель Кремля.

Захарова высмеяла обвинения Мерца по поводу дронов, припомнив «Северные потоки»
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд других европейских лидеров допустили, что за появлением дронов над ЕС может стоять Москва. Президент РФ Владимир Путин в шутливой форме пообещал «больше не запускать дроны в Данию» в ходе ответа на вопросы на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, перечислил пять возможных версий происхождения дронов, включая провокации украинских националистов, испытания систем ПВО и шалости местных жителей.

