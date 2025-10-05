Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 20:45

Захарова высмеяла обвинения Мерца по поводу дронов, припомнив «Северные потоки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что дроны, замеченные над Мюнхеном, якобы связаны с Россией.

По словам дипломата, власти Германии разберутся с происхождением беспилотников не раньше следующего века. Захарова напомнила, что Берлин до сих пор не выяснил, кто стоит за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«В Берлине ещё с «Потоками» не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — приводит её слова газета «Известия».

Напомним, канцлер Мерц предположил, что за участившимися случаями появления дронов над Германией и другими странами Европы может стоять Россия. Однако никаких доказательств он не привёл, ограничившись словами о «беспрецедентной частоте вторжений» в европейское воздушное пространство.

Ранее в Норвегии задержали трёх граждан Германии, запустивших дроны рядом с аэропортом Мо-и-Рана. Их обвинили в нарушении запретной зоны, но вскоре отпустили. В настоящее время полиция изучает сообщения о появлении БПЛА вблизи аэропортов, военных объектов и других объектов критической инфраструктуры.

Юния Ларсон
