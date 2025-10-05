В Германии раскрыли план дальнейших действий после инцидентов с БПЛА

Бундесвер не может реагировать на появление беспилотников повсеместно и сбивать их. Об этом в интервью газете Handelsblatt сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. Он призвал к спокойствию после недавних инцидентов с БПЛА и сообщил о планах внести поправки в закон о безопасности авиации, чтобы расширить возможности армии внутри страны.

«Бундесвер не может присутствовать везде в Германии, где появляются беспилотники, и сбивать их. Гораздо важнее, чтобы земельные и федеральные полицейские силы развивали возможности, необходимые для работы на определенной высоте», — сказал он.

Глава оборонного ведомства подчеркнул необходимость спокойного и трезвого анализа ситуации, отметив, что выявленные БПЛА пока не представляли реальной угрозы. Писториус также выразил скепсис по поводу идеи создания центра защиты от дронов, предложенной министром внутренних дел, подчеркнув важность круглосуточной ситуационной осведомлённости.

Ранее в немецком городе Целле неизвестные обстреляли военно‑транспортный самолёт C‑130 Бундесвера фейерверками. Инцидент произошёл в пятницу, однако сообщение о нём стало известно лишь спустя несколько дней. Нападение произошло вскоре после взлёта, пилоты заметили вспышку, но попаданий в борт зафиксировано не было.