Политики Германии выступили с инициативой разрешить бывшим военнослужащим Национальной народной армии ГДР (Германская Демократическая Республика) добровольное зачисление в резерв бундесвера для выполнения вспомогательных задач на территории страны. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Зепп Мюллер заявил, что настало время положиться на солдат бывшей армии ГДР, которые добровольно изъявят желание защищать свободу Германии. Его слова напрямую связаны с острой нехваткой личного состава в современных Вооружённых силах ФРГ.

«Пришло время положиться на солдат ННА (Национальной народной армии ГДР — прим. Life.ru), которые добровольно изъявят желание защищать нашу свободу», — приводит телеканал слова Зеппа Мюллера.

Телеканал отмечает, что в настоящее время бывшие солдаты и офицеры ННА в большинстве случаев не имеют такого права, поскольку отказ от их зачисления в резерв бундесвера был изначально предусмотрен договором об объединении Германии. Мюллер предлагает пересмотреть эти ограничения и разрешить данной категории военных добровольно вступать в состав резерва армии ФРГ.

Ранее премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил о необходимости пересмотра идеи отправки немецких «миротворческих» войск на Украину после гипотетического заключения мирного соглашения с Россией. Политик убеждён, что такая мера стала бы предвестником вступления Киева в НАТО. Однако российская сторона неоднократно заявляла о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток, рассматривая такие перспективы как угрозу своей национальной безопасности.