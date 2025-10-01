В Германии неизвестные обстреляли самолёт Бундесвера фейерверками

В городе Целле, Германия, неизвестные обстреляли военно-транспортный самолёт C-130 Бундесвера фейерверками. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Инцидент произошёл в пятницу, но информация о нём появилась только спустя несколько дней.

По данным издания, неизвестные атаковали самолёт вскоре после взлёта. Пилоты заметили вспышку, однако попаданий в борт не зафиксировали.

«Поскольку инцидент произошёл в полдень, нельзя исключать возможность преднамеренной атаки», — говорится в материале.

Полиция пока не сумела найти нарушителей. В настоящее время идёт расследование.

Ранее Life.ru сообщал о случае в Брюсселе, где обстреляли автомобиль польского депутата Европарламента Вальдемара Буды. Депутат выразил обеспокоенность произошедшим и назвал обстрел спланированной акцией.