«Девять выстрелов»: В Брюсселе обстреляли автомобиль депутата Европарламента от Польши
Депутат Европарламента от Польши Буда сообщил, что его авто обстреляли в Брюсселе
Обложка © X / Waldemar Buda
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского депутата Европарламента Вальдемара Буды. Политик представляет оппозиционную партию «Право и справедливость».
«Девять выстрелов. Меня не было в машине в момент нападения, единственная машина, по которой стреляли, была моя», — написал Буда в соцсети X.
По информации польского радио RMF, депутат выразил обеспокоенность произошедшим, назвав обстрел спланированной акцией. Пока неясно, был ли инцидент политически мотивирован или являлся актом вандализма.
