Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 15:52

«Девять выстрелов»: В Брюсселе обстреляли автомобиль депутата Европарламента от Польши

Депутат Европарламента от Польши Буда сообщил, что его авто обстреляли в Брюсселе

Обложка © X / Waldemar Buda

Обложка © X / Waldemar Buda

В Брюсселе обстреляли автомобиль польского депутата Европарламента Вальдемара Буды. Политик представляет оппозиционную партию «Право и справедливость».

«Девять выстрелов​​​. Меня не было в машине в момент нападения, единственная машина, по которой стреляли, была моя», — написал Буда в соцсети X.

По информации польского радио RMF, депутат выразил обеспокоенность произошедшим, назвав обстрел спланированной акцией. Пока неясно, был ли инцидент политически мотивирован или являлся актом вандализма.
22-летний Тайлер Робинсон отрицает вину в убийстве Чарли Кирка
22-летний Тайлер Робинсон отрицает вину в убийстве Чарли Кирка

Ранее сообщалось, что рядом с местом убийства американского активиста Чарли Кирка пытались взорвать машину журналиста. Хотя взрывчатка была приведена в действие, она не сработало штатно.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • бельгия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar