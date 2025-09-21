В Германии грибника задержали на полигоне Бундесвера по подозрению в шпионаже
На военном полигоне Бундесвера Цайцер-Форст в немецкой земле Саксония-Анхальт задержали 53-летнего мужчину. Военные заметили его 17 сентября, когда он на автомобиле въехал на территорию объекта, куда случайным образом попасть невозможно. Оперативно установив личность, солдаты вывели его за пределы охраняемой зоны и передали полиции.
Мужчина оказался гражданином Германии и заявил, что не собирался заниматься ничем противозаконным – просто приехал собирать грибы. Однако следователи сомневаются, что кто-то может случайно заехать на стратегический объект, охраняемый вооружёнными патрулями и системой безопасности. Сейчас правоохранители проверяют все его контакты и маршруты передвижения.
Инцидент произошёл ещё 17 сентября, но немецкая газета Bild сообщила о нём только сейчас. Представитель полиции Ульрике Динер подтвердила факт задержания и уточнила, что расследование ещё продолжается. Подробности о том, чем именно мужчина, который оказался уроженцем Саксонии, занимался на зарытой военной территории, пока не раскрываются.
