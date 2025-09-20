Четыре жителя Белоруссии прорыли туннель в Польшу и попались пограничникам

Четыре белоруса пытались попасть в Польшу, прокопав туннель с белорусской стороны. Об этом сообщает телеканал Polsat News, ссылаясь на Подляскую пограничную службу.

Вход в туннель находился около реки Наревки, где пограничники постоянно патрулируют электронный барьер. Четверых мигрантов задержали утром в пятницу, 19 сентября. В результате они вернулись обратно в Белоруссию.

По информации польских СМИ, местные власти контролируют приграничную территорию. Тем не менее, с их согласия периодически пропускают иностранцев, надеющихся перейти границу.