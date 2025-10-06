Европейские города охватила волна UFD — Unidentified Flying Drones: аппараты появляются у военных баз, над аэропортами, полями и жилыми кварталами. О принадлежности нарушителей порассуждал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале.

Версии разные. Первая — провокация Киева, чтобы обострить поставки оружия и разжечь конфликт — звучит правдоподобно, хотя полёт многих дронов обычно можно отследить. Вторая — работа пророссийских ячеек в Европе — теоретически возможна, но расходовать ресурсы впустую маловероятно: готовые к делу «кроты» ждут приказа, написал Медведев.

Третья версия — учения и проверка ПВО местными службами — рабочая и логичная. Четвёртая — простое хулиганство: любители‑экспериментаторы, проверяющие границы допустимого. Пятая

«Пятую версию [прямой засыл дронов из России] вполне развёрнуто прокомментировал в ходе валдайских дискуссий Президент России. Тут добавить нечего, к тому же его слова коррелируют и с четвёртой версией», — заметил зампред Совбеза.

Причины могут быть любые — одна или их смешение. Важнее не конспирология, а реакция, ведь европейцам наглядно показывают, каково это — когда их страна вовлечена в военный конфликт. Медведев выразил надежду, что в этом случае жители ЕС начнут задавать множество вопросов своему руководству, которое наживается на поставках оружия Украине. Рискуют больше всего, по его оценке, канцлер Германии Фридрих Мерц и французский президент Эмманюэль Макрон.

«Может, тогда они поймут, что такое война. И оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови», – заключил Медведев.

Напомним, президент России Владимир Путин в шутливой форме пообещал, что больше не будет запускать дроны в Данию. Во время беседы модератор форума на Валдае Фёдор Лукьянов обратился к главе государства с просьбой прекратить такие действия. Путин ответил в юмористическом ключе, что больше не будет. Он также предположил, что инциденты с дронами над европейскими странами, вероятно, связаны с местными жителями, которые таким образом развлекаются.