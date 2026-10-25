«Больше не могу сниматься»: 91-летняя Джуди Денч призналась, что почти потеряла зрение

Легендарная британская актриса Джуди Денч призналась, что больше не может сниматься в кино и выступать на театральной сцене из-за серьёзных проблем со зрением. Об этом 91-летняя обладательница «Оскара» рассказала в интервью программе Today на BBC Radio 4.

«Я больше не могу выходить на сцену, играть в спектаклях или сниматься в кино. Я больше не могу читать», — призналась Денч.

Актриса страдает возрастной макулярной дегенерацией — заболеванием сетчатки, которое поражает центральное зрение. Диагноз ей поставили ещё в 2012 году. С тех пор состояние постепенно ухудшалось: теперь Денч с трудом различает лица даже близких людей.

Во время беседы с ведущей Эммой Барнетт артистка призналась, что совсем не видит лица собеседницы, хотя та сидит прямо перед ней. Иногда Денч принимает незнакомцев за друзей и пытается их обнять. А этим летом актриса не смогла полюбоваться цветущими колокольчиками, красотой которых восхищались окружающие.

Проблемы со зрением давно осложняли работу Денч. Ещё в 2023 году она рассказывала, что практически не видит происходящего на съёмочной площадке, поэтому запоминать реплики ей помогали друзья, многократно зачитывая текст вслух. При этом актриса по-прежнему увлечена творчеством Уильяма Шекспира и особенно любит его сонеты.

За почти 70 лет карьеры Денч стала одной из самых известных британских актрис. Она получила «Оскар» за роль в фильме «Влюблённый Шекспир», а миллионам зрителей запомнилась в образе главы британской разведки М в серии картин о Джеймсе Бонде. Несмотря на невозможность продолжать съёмки, об окончательном уходе из публичной жизни артистка не объявляла.

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