Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о состоянии актрисы после плохих новостей

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая сейчас лежит в реанимации, остаётся стабильным, сообщила её дочь Ольга. Она рассказала, что лично навестила 88-летнюю звезду.

«Состояние стабильное. Только сегодня ее навещала», — сказала Шукшина ТАСС.

Её мать доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем. Сведений о переводе в другое отделение пока нет. Федосеева-Шукшина известна по фильмам «Сверстницы», «Печки-лавочки» и «Калина красная». В 1984 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.

Ранее Life.ru рассказывал, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной нарушилась работа почек на фоне сердечной недостаточности и тяжёлой пневмонии. Для поддержки её состояния врачи применяют норадреналин, при этом сердечный ритм остаётся нестабильным. Также сообщается об установке дренажа для удаления скопившегося воздуха.