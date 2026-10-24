Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 17:28

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о состоянии актрисы после плохих новостей

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая сейчас лежит в реанимации, остаётся стабильным, сообщила её дочь Ольга. Она рассказала, что лично навестила 88-летнюю звезду.

«Состояние стабильное. Только сегодня ее навещала», — сказала Шукшина ТАСС.

Её мать доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем. Сведений о переводе в другое отделение пока нет. Федосеева-Шукшина известна по фильмам «Сверстницы», «Печки-лавочки» и «Калина красная». В 1984 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.

Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о коме актрисы
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о коме актрисы

Ранее Life.ru рассказывал, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной нарушилась работа почек на фоне сердечной недостаточности и тяжёлой пневмонии. Для поддержки её состояния врачи применяют норадреналин, при этом сердечный ритм остаётся нестабильным. Также сообщается об установке дренажа для удаления скопившегося воздуха.

Больше новостей о жизни артистов — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar