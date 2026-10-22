Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о коме актрисы

Лидия Федосеева-Шукшина находится в сознании, сообщения о её медикаментозной коме не соответствуют действительности. Об этом ТАСС рассказала дочь актрисы Ольга Шукшина.

«Мама в сознании. Никакой медикаментозной комы. Она слабая да, но человеку уже много лет», — заявила она.