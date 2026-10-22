Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о коме актрисы
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Лидия Федосеева-Шукшина находится в сознании, сообщения о её медикаментозной коме не соответствуют действительности. Об этом ТАСС рассказала дочь актрисы Ольга Шукшина.
«Мама в сознании. Никакой медикаментозной комы. Она слабая да, но человеку уже много лет», — заявила она.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил об ухудшении состояния артистки. По утверждению канала, Федосееву-Шукшину якобы ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. О госпитализации актрисы и ухудшении её состояния стало известно 16 октбря.