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Регион
Опубликовано 22 октября, 12:33

Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о коме актрисы

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Лидия Федосеева-Шукшина находится в сознании, сообщения о её медикаментозной коме не соответствуют действительности. Об этом ТАСС рассказала дочь актрисы Ольга Шукшина.

«Мама в сознании. Никакой медикаментозной комы. Она слабая да, но человеку уже много лет», — заявила она.

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину ввели в кому и подключили к ИВЛ, пишет Mash
Актрису Лидию Федосееву-Шукшину ввели в кому и подключили к ИВЛ, пишет Mash

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об ухудшении состояния артистки. По утверждению канала, Федосееву-Шукшину якобы ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. О госпитализации актрисы и ухудшении её состояния стало известно 16 октбря.

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Александра Вишнякова
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