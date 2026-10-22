Актрису Лидию Федосееву-Шукшину ввели в кому и подключили к ИВЛ, пишет Mash

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По данным Telegram-канала Mash, состояние 88-летней актрисы тяжёлое, наблюдается отрицательная динамика.

Сердце артистки бьётся нерегулярно, а также возникли осложнения со стороны лёгких. Скопившийся в грудной клетке воздух удалили с помощью дренажа. Кроме того, существует риск развития пневмонии. Федосеева-Шукшина находится в реанимации. Перед госпитализацией у неё в течение недели усиливались одышка и отёки. За медицинской помощью обратились, когда актриса начала задыхаться и перестала самостоятельно ходить.

На счету Федосеевой-Шукшиной более 90 ролей в кино. Широкую известность ей принесли фильмы «Калина красная» и «Печки-лавочки», в которых она снималась вместе с мужем — режиссёром и писателем Василием Шукшиным.