У Лидии Федосеевой-Шукшиной возникли проблемы с почками на фоне пневмонии

Канал утверждает, что для поддержки её состояния врачи применяют норадреналин, при этом сердечный ритм остаётся нестабильным. Также сообщается об установке дренажа для удаления скопившегося воздуха.

Напомним, Федосеева-Шукшина находится в реанимации с середины октября. Перед госпитализацией у неё возникли выраженные затруднения с дыханием, она не могла самостоятельно ходить. При этом родственники актрисы публично старались не говорить об ухудшении её здоровья. Так, 22 октября дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла сведения о медикаментозной коме. Она сообщила, что мать находится в сознании, хотя и сильно ослаблена.