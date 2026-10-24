У Лидии Федосеевой-Шукшиной возникли проблемы с почками на фоне пневмонии
Лидия Шукшина (слева) с дочерью Марией. Обложка © ТАСС / Игорь Кубединов
У 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной нарушилась работа почек на фоне сердечной недостаточности и тяжёлой пневмонии, сообщает Mash. Актриса остаётся в реанимации и подключена к системам жизнеобеспечения.
Канал утверждает, что для поддержки её состояния врачи применяют норадреналин, при этом сердечный ритм остаётся нестабильным. Также сообщается об установке дренажа для удаления скопившегося воздуха.
Напомним, Федосеева-Шукшина находится в реанимации с середины октября. Перед госпитализацией у неё возникли выраженные затруднения с дыханием, она не могла самостоятельно ходить. При этом родственники актрисы публично старались не говорить об ухудшении её здоровья. Так, 22 октября дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла сведения о медикаментозной коме. Она сообщила, что мать находится в сознании, хотя и сильно ослаблена.
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