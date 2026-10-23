Экс-солиста «Агаты Кристи» увезли в больницу прямо с концерта в Берлине
Глеб Самойлов. Обложка © VK / "Агата Кристи"
Лидер группы The Matrixx и бывший вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов не смог завершить концерт в Берлине из-за резкого ухудшения самочувствия. Музыкант покинул сцену после третьей песни и больше не появился перед зрителями. По данным Telegram-канала SHOT, артиста экстренно госпитализировали с обострением язвы желудка.
Во время выступления 20 октября Самойлову стало плохо. Как утверждает SHOT, певец с трудом держался на ногах и опирался на микрофонную стойку. В какой-то момент он предупредил публику, что ненадолго уйдёт за кулисы, однако продолжить концерт уже не смог.
Проблемы со здоровьем, по информации канала, появились ещё во время гастролей в Дрездене. Источник утверждает, что музыкант жаловался на сильные боли в верхней части живота и рвоту с кровью, а облегчить состояние пытался алкоголем. Независимого подтверждения этих подробностей нет.
При этом приступ язвы подтвердил барабанщик The Matrixx Дмитрий Хакимов. Он сообщил, что Самойлов остался в Берлине, принимает лекарства и восстанавливается. Остальные участники коллектива отправились в Кёльн, где было запланировано следующее выступление.
Судьба прерванного берлинского концерта пока не определена. Организаторы обещали отдельно сообщить, будет ли он перенесён на другую дату или окончательно отменён. Музыканты также рассчитывали продолжить гастроли после восстановления вокалиста.
А ранее Telegram-канал Mash сообщил об ухудшении состояния артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной. По утверждению канала, звезду ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.