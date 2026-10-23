Экс-солиста «Агаты Кристи» увезли в больницу прямо с концерта в Берлине

Лидер группы The Matrixx и бывший вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов не смог завершить концерт в Берлине из-за резкого ухудшения самочувствия. Музыкант покинул сцену после третьей песни и больше не появился перед зрителями. По данным Telegram-канала SHOT, артиста экстренно госпитализировали с обострением язвы желудка.

Во время выступления 20 октября Самойлову стало плохо. Как утверждает SHOT, певец с трудом держался на ногах и опирался на микрофонную стойку. В какой-то момент он предупредил публику, что ненадолго уйдёт за кулисы, однако продолжить концерт уже не смог.

Проблемы со здоровьем, по информации канала, появились ещё во время гастролей в Дрездене. Источник утверждает, что музыкант жаловался на сильные боли в верхней части живота и рвоту с кровью, а облегчить состояние пытался алкоголем. Независимого подтверждения этих подробностей нет.

При этом приступ язвы подтвердил барабанщик The Matrixx Дмитрий Хакимов. Он сообщил, что Самойлов остался в Берлине, принимает лекарства и восстанавливается. Остальные участники коллектива отправились в Кёльн, где было запланировано следующее выступление.