«Больше снимать не буду»: Дружинина объявила о завершении режиссёрской карьеры

Народная артистка России Светлана Дружинина заявила, что больше не намерена снимать фильмы из-за тяжёлой физической и эмоциональной нагрузки. При этом 90-летняя режиссёр готова помогать молодым кинематографистам и делиться профессиональным опытом. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Я больше снимать не буду, об этом говорю точно. Я готова передавать свой опыт тем, кому он будет интересен, кто захочет его услышать и использовать в работе», — сказала Дружинина.

По словам артистки, съёмочный день обычно длится 12 часов, однако и после его окончания режиссёр продолжает работать. Вместе с супругом, кинооператором Анатолием Мукасеем, ей приходилось обсуждать отснятые сцены, готовиться к следующему дню и подстраивать график под актёров, которые могли приехать всего на пару дней.

Дополнительные сложности создают погода, ограниченное время и финансовые возможности съёмочной группы. Дружинина пояснила, что постановщику необходимо постоянно учитывать множество обстоятельств, от солнечного света до волн, способных помешать работе. Такой ритм она назвала невероятно тяжёлым.

Наибольшую известность режиссёру принесли «Гардемарины, вперёд!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III» и исторический цикл «Тайны дворцовых переворотов». Последними её режиссёрскими работами стали фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», вышедшие в 2023 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дружинина поддержала идею создания новых версий советских киносказок. По мнению режиссёра, современные дети иначе воспринимают экранные истории из-за развития технологий и привыкли к более динамичному повествованию. При этом артистка призвала кинематографистов соблюдать чувство меры при переосмыслении классических произведений.