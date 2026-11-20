В Китае Нанкинский университет потратил более 4,6 миллиона долларов на систему видеонаблюдения, способную отслеживать, как часто студенты поднимают головы и смотрят на преподавателя. Камерами оборудовали 113 аудиторий, но после возмущения учащихся вуз отказался от подсчёта их внимательности, пишет South China Morning Post.

На создание «умных классов» университет выделил 31,52 миллиона юаней. Оборудование установили в учебных помещениях кампуса Сяньлинь, а также в специальном центре управления. Система должна была автоматически отмечать присутствующих, фиксировать опоздания и вычислять так называемый коэффициент поднятых голов — показатель, по которому предполагалось оценивать вовлечённость студентов в лекции.

О новых возможностях камер учащиеся узнали в начале ноября. По их словам, некоторые преподаватели предупреждали, что собранная информация может повлиять на текущие оценки и даже допуск к экзаменам. Особенно студентов возмутила перспектива оказаться под постоянным наблюдением, когда каждый взгляд в тетрадь или телефон потенциально мог расцениваться как невнимательность.

Вскоре по китайским соцсетям разошлись скриншоты системы с изображениями аудиторий. Помимо картинки с камер, интерфейс показывал количество опоздавших, процент присутствующих и статистику поднятых голов. Пользователи начали обсуждать, насколько допустимо превращать поведение студентов в набор цифровых показателей.

Опасения усилила техническая документация проекта. В ней действительно были предусмотрены алгоритмы распознавания лиц, автоматического подсчёта людей и анализа направления взгляда. При этом наличие подобных функций в техническом задании само по себе не означало, что все они использовались при наблюдении за учащимися.

После разгоревшегося скандала администрация университета 4 ноября выступила с разъяснениями. Вуз подтвердил модернизацию аудиторий, но опроверг сообщения о том, что посещаемость напрямую повлияет на оценки. Руководство также заверило, что без соответствующего разрешения система не собирает биометрические данные и не проводит распознавание лиц.

Отдельно университет объявил об отказе от подсчёта поднятых голов, объяснив решение разнообразием современных способов обучения. Представители вуза уточнили, что распространившиеся в интернете изображения были сделаны ещё в мае во время онлайн-проверки занятий в кампусе Сучжоу.

Подобные технологии уже вызывали споры в китайских учебных заведениях. Ещё в 2018 году Life.ru рассказывал о школе в Ханчжоу, где нейросеть научили распознавать спящих учеников и следить за их эмоциями. Камеры анализировали выражения лиц детей и сообщали преподавателям о подозрительном поведении. Руководство школы утверждало, что после внедрения технологии дисциплина и успеваемость улучшились.