Комнаты без связи против хитрых студентов: как в России предлагают бороться со списыванием
Рособрнадзор предложил создать в вузах комнаты без связи для экзаменов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В российских университетах предложили оборудовать специальные помещения без связи для проведения экзаменов и зачётов, чтобы студенты не могли пользоваться электронными подсказками. С такой инициативой выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Общественного совета при ведомстве.
«Вузам пора создавать специальные комнаты с контуром, в который не проникает никакая связь. Для этого никаких разрешений от ФСТЭКа, от комиссии по радиочастотам не требуется», — заявил руководитель службы.
По мнению Музаева, университетам стоит самостоятельно задуматься об организации подобных пространств. Такие аудитории могли бы использоваться непосредственно во время экзаменов и зачётов, когда необходимо исключить возможность получения подсказок извне.
Глава Рособрнадзора обратил внимание на распространение современных способов списывания среди студентов. По его словам, многие учащиеся используют различные электронные устройства, а также технологии искусственного интеллекта, позволяющие получать готовые ответы.
Музаев подчеркнул необходимость пресекать подобные нарушения. Создание помещений, в которые не проникает связь, он рассматривает как один из способов противодействия использованию посторонней помощи при проверке знаний.
Ранее Life.ru сообщал, что Рособрнадзор начал применять искусственный интеллект для выявления шпаргалок и мобильных телефонов во время проведения ЕГЭ. Нейросеть анализирует видеозаписи экзаменов и отмечает подозрительные действия участников, после чего возможные нарушения проверяют специалисты.
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