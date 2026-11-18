В российских университетах предложили оборудовать специальные помещения без связи для проведения экзаменов и зачётов, чтобы студенты не могли пользоваться электронными подсказками. С такой инициативой выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Общественного совета при ведомстве.

«Вузам пора создавать специальные комнаты с контуром, в который не проникает никакая связь. Для этого никаких разрешений от ФСТЭКа, от комиссии по радиочастотам не требуется», — заявил руководитель службы.

По мнению Музаева, университетам стоит самостоятельно задуматься об организации подобных пространств. Такие аудитории могли бы использоваться непосредственно во время экзаменов и зачётов, когда необходимо исключить возможность получения подсказок извне.

Глава Рособрнадзора обратил внимание на распространение современных способов списывания среди студентов. По его словам, многие учащиеся используют различные электронные устройства, а также технологии искусственного интеллекта, позволяющие получать готовые ответы.

Музаев подчеркнул необходимость пресекать подобные нарушения. Создание помещений, в которые не проникает связь, он рассматривает как один из способов противодействия использованию посторонней помощи при проверке знаний.

Ранее Life.ru сообщал, что Рособрнадзор начал применять искусственный интеллект для выявления шпаргалок и мобильных телефонов во время проведения ЕГЭ. Нейросеть анализирует видеозаписи экзаменов и отмечает подозрительные действия участников, после чего возможные нарушения проверяют специалисты.