Продажу микронаушников на российских маркетплейсах могут запретить ради борьбы со списыванием на экзаменах. Рособрнадзор уже обсуждает такую меру с Минцифры, сообщил глава надзорного ведомства Анзор Музаев на заседании Общественного совета.

«Никакой пользы это оборудование ни в одной сфере жизнедеятельности, законной сфере жизнедеятельности, не приносит», — подчеркнул Музаев.

По его словам, ведомства прорабатывают возможность ограничить торговлю такими устройствами по аналогии с другой продукцией, продажа которой уже запрещена на онлайн-площадках. При этом окончательное решение пока не принято.

Руководитель Рособрнадзора признал, что борьба со списыванием остаётся постоянной задачей. Несмотря на совершенствование контроля, ежегодно около тысячи участников экзаменов удаляют за попытки воспользоваться запрещёнными средствами связи.

Вместе с тем Музаев считает, что системный подход к выявлению нарушителей уже приносит результаты. Среди способов нечестной сдачи экзаменов он также упомянул использование искусственного интеллекта.