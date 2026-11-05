Горючие утеплители могут превратить частный дом в смертельную ловушку при пожаре, особенно если рядом проходит старая электропроводка. Чтобы снизить риски, лучше выбирать негорючие материалы, например каменную базальтовую вату, рассказал Life.ru сотрудник МЧС, эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

По словам специалиста, главная опасность горючей теплоизоляции заключается не только в быстром распространении пламени, но и в выделении токсичных продуктов горения. Они создают дополнительную угрозу для жизни и могут серьёзно осложнить эвакуацию людей.

Обязательно смотрите на сертификат изготовителя, чтобы там было чётко прописано, что утеплитель выполнен из негорючих материалов. Это ключевой фактор, который обеспечит надёжную защиту вашего дома. Виталий Бойко Сотрудник МЧС, эксперт по пожарной безопасности

Одним из наиболее безопасных вариантов эксперт назвал утеплители на основе каменной базальтовой ваты. Такие материалы способны выдерживать высокие температуры и не поддерживают горение. При покупке следует обращать внимание на маркировку НГ, подтверждающую принадлежность изделия к группе негорючих материалов, и проверять соответствующие документы.

Особую осторожность необходимо соблюдать при утеплении чердаков и чердачных перекрытий, где нередко хранятся вещи и другие горючие предметы. По словам Бойко, в таких помещениях огонь способен быстро распространиться, поэтому предпочтение стоит отдавать негорючим плитам. Если же используется горючая теплоизоляция, её необходимо защищать негорючими слоями, например керамзитом или цементно-песчаной стяжкой, при условии соблюдения требований к конструкции.

«В данном случае, наверное, проще было бы взять как раз каменную вату. Большинство пожаров могут возникать именно в чердачных помещениях, а так как на чердаках, как правило, хранится очень много вещей и горючих материалов, это способствует быстрому распространению огня», — пояснил сотрудник МЧС.

Ещё одной опасной ошибкой эксперт назвал использование горючих утеплителей под сайдингом. Особенно велик риск при неисправной электропроводке, поскольку возгорание внутри фасадной конструкции бывает сложно обнаружить и потушить. Зимой нагрузка на электросеть возрастает, а перегрев или искрение проводов рядом с горючей теплоизоляцией могут спровоцировать скрытое тление, которое впоследствии перерастёт в открытый пожар.

«Дело в том, что зимой нагрузка на электросеть сильно возрастает, и если проводка проходит через слой горючего утеплителя, то любая искра или перегрев могут привести к скрытому тлению, которое впоследствии переходит в открытый огонь», — предупредил Бойко.

Поэтому ещё до начала работ специалист рекомендует тщательно проверить состояние электропроводки. Изношенные кабели и соединения лучше заменить заранее, поскольку сочетание старой электросети и горючих материалов значительно повышает вероятность пожара. При этом даже качественный утеплитель не избавляет от необходимости соблюдать правила монтажа и регулярно проверять электрооборудование.

«Сочетание горючего утеплителя и старой проводки — это, можно сказать, бомба замедленного действия, чего категорически нужно избегать», — отметил эксперт.

В заключение Бойко посоветовал отказаться от обычного пенопласта в пользу сертифицированных негорючих минеральных плит. По его словам, экономить на таких материалах не стоит, поскольку от правильного выбора теплоизоляции и её установки напрямую зависит пожарная безопасность дома.

Ранее Life.ru рассказывал, что владельцам частных домов необходимо проверить шесть уязвимых мест до наступления морозов, чтобы избежать пожаров, протечек и дорогостоящего ремонта. Помимо электропроводки, особое внимание рекомендуется уделить системе отопления, водопроводным трубам, кровле, окнам, вентиляции и дымоходу.