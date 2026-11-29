В России предложили выплачивать неработающим матерям ежемесячное пособие не ниже прожиточного минимума. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель её фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Политик назвал эту меру «маминой зарплатой» и подчеркнул, что государству необходимо материально поддерживать женщин, которые посвящают себя воспитанию детей. Такое предложение Миронов озвучил 29 ноября, в День матери.

«Сегодня День матери, и я поздравляю всех мам с этим праздником. Мама — главный человек в жизни каждого. Мамины любовь, забота, поддержка, улыбка всегда в наших сердцах, в нашей памяти, даже если мамы нет рядом», — сказал депутат в видео ко Дню матери.

Кроме того, парламентарий предложил увеличить продолжительность выплат по уходу за ребёнком. Сейчас соответствующее пособие назначают до достижения малышом полутора лет, однако Миронов считает, что деньги следует перечислять до трёхлетия ребёнка — именно столько по закону женщина вправе находиться в декретном отпуске.

Отдельно глава фракции призвал расширить региональную практику денежных поощрений ко Дню матери. Сейчас подобные разовые выплаты в некоторых субъектах получают преимущественно многодетные женщины, в частности воспитывающие пятерых и более детей. Миронов предлагает распространить эту меру на всех матерей с несколькими детьми, даже если суммы будут небольшими.

По мнению депутата, дополнительные гарантии помогут улучшить демографическую ситуацию и сделают материнство более привлекательным для россиянок.