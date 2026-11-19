Многодетные семьи смогут ещё на год сохранить единое пособие, даже если их доходы немного превысили установленный порог. Новое правило действует с 22 мая 2026 года и позволяет продлить выплату при превышении регионального прожиточного минимума не более чем на 10%. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Льгота распространяется на семьи, которые уже получали пособие и обращаются за его повторным назначением. Воспользоваться послаблением можно только один раз за весь период получения выплаты.

«Главное условие касается среднедушевого дохода. Он может превысить региональный прожиточный минимум на душу населения максимум на 10%», — пояснил парламентарий.

Например, если прожиточный минимум в регионе составляет 20 тысяч рублей, среднедушевой доход семьи не должен превышать 22 тысяч рублей. Для проверки учитывают заработки за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу перед обращением. Так, при подаче заявления в ноябре 2026 года будут рассматривать доходы с октября 2025-го по сентябрь 2026-го.

При выполнении условий пособие назначат ещё на 12 месяцев в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка для каждого получателя выплаты. При этом семья должна пройти комплексную оценку нуждаемости: специалисты проверят доходы, имущество, занятость родителей и другие предусмотренные законом обстоятельства.

Подать заявление можно в последний месяц действующего периода выплаты или в течение трёх месяцев после его окончания. Если обратиться заранее, новый срок назначения начнётся сразу после завершения предыдущего.

Чаплин также посоветовал многодетным родителям перед подачей документов проверить статус семьи и дату окончания текущего назначения. При этом одного лишь превышения доходного порога в пределах 10% недостаточно: остальные условия получения единого пособия также должны соблюдаться.

А ранее Life.ru сообщал, что единое пособие на детей повысят на 6,8% с 1 января 2027 года. Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова уточнила, что семьям, которым уже назначена выплата, достаточно дождаться нового года.