В России с 1 января 2027 года единое пособие на детей увеличится на 6,8%. Перерасчёт проведут автоматически, поэтому получателям не придётся подавать дополнительные заявления. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

По словам депутата от «Единой России», семьям, которым уже назначена выплата, достаточно дождаться нового года. Размер пособия увеличится без необходимости повторного обращения за индексацией.

«Никаких заявлений писать не нужно, всё произойдёт автоматически», — подчеркнула парламентарий.

Лантратова напомнила, что единое пособие предназначено для семей, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. При рассмотрении заявления Социальный фонд также оценивает имущественное положение семьи и причины отсутствия заработка у её членов.

Получателями выплаты могут стать семьи с детьми младше 17 лет, а также беременные женщины, вставшие на медицинский учёт до 12-й недели беременности.

Сумма пособия определяется с учётом материального положения семьи и составляет 50%, 75% либо 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Таким образом, конкретный размер выплаты зависит от установленного в субъекте РФ показателя и уровня доходов получателей.

Ранее Life.ru сообщал, что Минтруд предложил учитывать движение средств по банковским счетам семей при назначении единого пособия. Нововведение может заработать с 1 апреля 2027 года. С января по март данные планируют собирать только для анализа, а сам проект постановления правительства проходит общественное обсуждение до 20 ноября.