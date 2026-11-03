День народного единства не изменил график перечисления большинства детских пособий в России. Семьи получат деньги в привычные даты, несмотря на праздничный выходной 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Основные выплаты за октябрь перечисляют 3 ноября. В этот день деньги поступят получателям единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, а также неработающим родителям, которым назначено ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

На ту же дату запланировано перечисление ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву. В Соцфонде подчеркнули, что праздничный день не потребовал переноса этих выплат.

Семьям, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала на детей младше трёх лет, средства поступят 5 ноября. Это первый рабочий день после праздника и обычная дата перечисления такой поддержки.

Исключение касается работающих родителей, получающих пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Обычно деньги приходят 8-го числа, однако в ноябре эта дата выпадает на воскресенье. Поэтому перечисление произведут досрочно — в пятницу, 6 ноября.

Ранее Life.ru публиковал подробный график детских пособий на ноябрь 2026 года. В материале разъясняется, какие выплаты поступят 3, 5 и 6 ноября, почему работающим родителям перечислят пособие досрочно и что делать, если деньги не пришли в назначенную дату.