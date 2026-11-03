В России предложили изменить условия сохранения пособия по уходу за ребёнком до полутора лет при досрочном возвращении на работу. Согласно законопроекту, получатель должен будет провести в отпуске по уходу за малышом не менее двух месяцев. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Законопроект направлен на то, чтобы пособие получал человек, который фактически ухаживает за ребёнком. Для семьи сохраняется возможность сочетать заработок и социальную выплату. Алексей Говырин Депутат Госдумы

Речь идёт о поправках в статью 256 Трудового кодекса РФ. Сейчас право на пособие при досрочном выходе из отпуска сохраняется независимо от того, сколько времени человек провёл в отпуске. Эта норма действует с января 2024 года. Предлагаемые изменения предусматривают дополнительное условие — не менее двух месяцев отпуска до возвращения к работе.

Получателем пособия может быть не только мать ребёнка, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун, фактически осуществляющий уход. Если за малышом ухаживают несколько человек, выплату назначают одному из них. Для оформления необходимо подать работодателю заявления о предоставлении отпуска и назначении пособия.

По словам Говырина, инициатива призвана обеспечить получение средств именно теми гражданами, которые действительно посвящают время уходу за ребёнком. Особенно актуальным депутат назвал это правило для семей, в которых отпуск оформляет не мать, а другой родственник.

Законопроект пока проходит предварительное рассмотрение в Госдуме. Предлагаемая дата вступления поправок в силу — 1 января 2027 года.