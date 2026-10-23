Власти могут установить минимальный срок декрета для сохранения пособия

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который меняет условия сохранения ежемесячного пособия по уходу за ребёнком при досрочном выходе на работу. Согласно инициативе, для продолжения выплат потребуется провести в отпуске по уходу за ребёнком не менее двух месяцев.

Изменения предлагается внести в статью 256 Трудового кодекса РФ. Сейчас сотрудник может вернуться к работе из такого отпуска и при этом сохранить пособие до достижения ребёнком полутора лет. Минимальная продолжительность отпуска для получения выплаты после выхода на работу законом не установлена.

Авторы документа считают, что действующий порядок позволяет использовать пособие не по назначению. В пояснительной записке приводится пример, когда отпуск оформляет родственник ребёнка с наиболее высоким заработком, а уже через несколько дней возвращается к работе, сохраняя право на ежемесячные выплаты.

При этом мать, которая фактически занимается ребёнком, также может находиться в отпуске по уходу, но уже без получения пособия.

«Реализация предлагаемого законопроектом изменения позволит назначать указанное пособие именно тем лицам, которые осуществляют фактический уход за ребёнком, а также исключит возможность злоупотреблений по фиктивному оформлению отпуска по уходу за ребенком без намерения осуществлять уход за ним», — говорится в сопроводительных материалах.

Предполагается, что двухмесячный минимальный срок поможет исключить случаи формального оформления отпуска ради сохранения выплат после возвращения к трудовым обязанностям.