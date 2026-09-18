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Опубликовано 18 сентября, 12:46

БПЛА ВСУ взорвался на территории автобусного парка в Курске, ранен мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Беспилотник упал и взорвался на территории пассажирского автотранспортного предприятия в Курске, повредив пять автобусов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По предварительным данным, серьёзных разрушений удалось избежать. У пяти автобусов выбило или повредило остекление.

Незначительные травмы получил сотрудник предприятия. По словам главы региона, у мужчины диагностировали акубаротравму, медицинская помощь ему уже оказана.

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Ранее Life.ru сообщал, что при двух атаках беспилотников в Беловском районе Курской области погиб мужчина, ещё трое получили ранения. Один из дронов ударил по частному дому в селе Белица, другой атаковал автомобиль в Гочево, после чего пострадавших доставили в областную больницу.

Больше новостей об атаках беспилотников, работе экстренных служб и происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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