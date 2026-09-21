Брат принцессы Дианы заявил, что у неё мог быть СДВГ

Младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер считает, что у неё мог быть недиагностированный СДВГ. Самому аристократу это расстройство выявили уже во взрослом возрасте, после чего он, по собственным словам, узнал похожие черты и в сестре. При жизни такой диагноз Диане никто не ставил, пишет People.

Спенсер связывает своё предположение, в частности, с тем, насколько болезненно Диана воспринимала отвержение и разочарование в близких. При этом его вывод остаётся личной оценкой родственника, а не медицинским заключением.

Новые воспоминания вошли в книгу «Лебединая песня: Диана, моя сестра», которая выйдет 22 сентября. В ней Спенсер также возвращается к событиям после гибели сестры и своему конфликту с тогдашним принцем Чарльзом из-за похорон.

По словам автора, он возражал против того, чтобы 15-летний Уильям и 12-летний Гарри шли за гробом матери. Спенсер утверждает, что во время их телефонного разговора будущий Карл III после спора произнёс: «Мы скоро её забудем». Именно этот эпизод, как говорит брат Дианы, повлиял на тон его знаменитой похоронной речи.

Букингемский дворец в ответ заявил, что боль от потери сестры даже спустя годы способна влиять на рассудительность, оценки и воспоминания человека. Спенсер с такой реакцией не согласился.

«Не каждый день тебя газлайтит король», — заявил он, добавив, что дворец при этом прямо не сказал, будто Карл не произносил приписываемых ему слов.